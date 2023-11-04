بعد توقف سنوات.. عودة خطوط الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ.. صور

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولى رحلات الطيران التابعة لشركة الخطوط البريطانية British Airways، بعد توقف دام لسنوات عديدة، ومن المقرر أن يستقبل المطار أربع رحلات أسبوعيًا خلال الفترة المقبلة.

ويذكر ان الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي قامت بالتعاون مع سلطات مطار شرم الشيخ لاستقبال أولى رحلات خطوط الطيران البريطانية للترحيب بالسائحين وتقديم الهدايا التذكارية والمطبوعات السياحية، متمنين لهم قضاء إجازة ممتعة في مدينة السلام، وقد عبر السائحون عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال مشيدين بالنظام والإجراءات داخل المطار.

398820607_735827328572798_7660349408166633727_n

398779980_735827551906109_4231487101139790817_n

398765637_735827435239454_3234616889261743364_n

398762616_735827608572770_2520870072480758842_n

398727851_735827475239450_558069264100396352_n

398724214_735827488572782_5972752252828732400_n