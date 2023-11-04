بعد توقف سنوات.. عودة خطوط الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ.. صور

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولى رحلات الطيران التابعة لشركة الخطوط البريطانية British Airways، بعد توقف دام لسنوات عديدة، ومن المقرر أن يستقبل المطار أربع رحلات أسبوعيًا خلال الفترة المقبلة.
ويذكر ان الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي قامت بالتعاون مع سلطات مطار شرم الشيخ لاستقبال أولى رحلات خطوط الطيران البريطانية للترحيب بالسائحين وتقديم الهدايا التذكارية والمطبوعات السياحية، متمنين لهم قضاء إجازة ممتعة في مدينة السلام، وقد عبر السائحون عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال مشيدين بالنظام والإجراءات داخل المطار.