الدبدوب بـ1000 جنيه.. "البوابة نيوز" داخل سوق المنشية بالإسكندرية لبيع هدايا وورود عيد الحب

عندما تطأ بقدمك داخل سوق المنشية في محافظة الإسكندرية، تجده ممتلئ بمحلات الهدايا المختلفة والتي تناسب جميع المناسبات سواء كانت أعياد ميلاد وسبوع وأعياد الحب وغيرها من التجهيزات التي تخص احتفالات رأس السنة وشهر رمضان الكريم.

دائما ما يكون سوق المنشية مزدحم بالمواطنين بسبب إقبالهم على شراء الهدايا التي تناسب جميع الأعمار، خاصة الأجواء التي يشهدها السوق بالتزامن مع عيد الحب والمناسبات الدينية وغيرها.

يحتفل المصريين بعيد الحب الموافق 4 نوفمبر من كل عام، من خلال شراء الهدايا الورود من الأسواق، وحيث ترجع الفكرة الاحتفال بعيد الحب في هذا إلى الكاتب الصحفي مصطفى أمين.

بهذه المناسبة أجرت "البوابة نيوز" جولة تفقدية داخل سوق المنشية لبيع الهدايا والورود، والتي استغرقت نحو ساعة وتلاحظ إقبال الشباب والفتيات على شراء الدباديب والبوكسات التي تكون بداخلها مجموعة من الهدايا على شكل قلوب باللون الأحمر والدباديب الملونة.

وتتراوح أسعار الهدايا عيد الحب في أسواق المنشية بالإسكندرية من 20 جنيهات إلى 200 جنيه، والدباديب حسب الحجم الدبدوب الصغير من 100 إلى 200 جنيها، بينما الوسط من 250 إلى 350 جنيهًا، أما الدبدوب الكبير من 350 جنيهًا إلى 1000 جنيه، أما أسعار القلوب فسعرها تراوح بين 70 جنيها وحتى 150 جنيهًا، أما أسعار العطور فهي ارتفعت بضع جنيهات وهناك زبائن يفضلون العبوات الجاهزة منها ومنهم من يفضل التركيبات، أما الورد فيبدأ سعر بوكيه الورد من 25 جنيها إلى 100 جنيه حسب الحجم.

ولعل من أبرز التقاليع هذا العام "بوكس" على شكل حروف الإنجليزية المصنوعة من الخشب، ويتم وضع بداخله كميات من الشيكولاته والهدايا، والتي لاقت إعجاب الكثير من المواطنين عليها في الأسواق.

يحتوي بوكس الحروف الإنجليزية على شيكولاته وغيرها من الهدايا، ويتراوح سعره من 150 إلى 300 جنيه، بينما الحروف الخشب من 100 إلى 350 جنيه، بخلاف الكميات الشيكولاتة التي يرغب وضعها الزبون فيها.

وعن الفئات الأكثر إقبالا، أجمع عدد من البائعين بأسواق الإسكندرية أن الشباب والفتيات هم أكثر الفئات العمرية التي تقبل على شراء الهدايا، مضيفين "أن محدش بقى بيحب زي زمان، نظرا لضغوط الحياة المعيشية".