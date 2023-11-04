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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بورسعيد لـ«مصابي غزة»: الرئيس أرسلني لتلبية كل احتياجاتكم

محافظ بورسعيد وأحد
محافظ بورسعيد وأحد مصابي غزة
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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمصابي غزة أثناء تلقيهم العلاج بمستشفى الرمد ببورسعيد، :"الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسلني خصيصا لكم للاطمئنان على حالتكم الصحية وتلبية كافة احتياجاتهم".

محافظ بورسعيد لمصابي غزة: نورتونا وشرفتونا 

وأضاف المحافظ، خلال متابعته الحالة الصحية لمصابي قطاع غزة أثناء تلقيهم العلاج داخل المستشفى، اليوم السبت:"نورتونا وشرفتونا.. الرئيس أرسلني مخصوص ليكم".

وحرص محافظ بورسعيد على الاطمئنان على صحة مصابي غزة وتقديم الخدمة الطبية والصحية لهم على أعلى مستوى، موجها الأطقم الطبية بمستشفى الرمد بتوفير كامل الدعم الصحي للجرحى والمرضى من أشقاءنا الفلسطنيين لحين تماثلهم الشفاء.

كما شدد المحافظ علي أن يجرى تقديم ما يلزمهم من خدمات، وأن يُكلف بالأمر فرق على أعلى مستوى، وأن يجرى عمل الفحوصات والاشعات والتدخلات الجراحية اللازمة للحالات، بالشكل الذي يضمن سرعة الشفاء.

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