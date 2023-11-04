"جوميا" تُطلق النسخة العاشرة من موسم "البلاك فرايدي"

أطلقت منصة التجارة الإلكترونية "جوميا"، النسخة العاشرة من موسم "البلاك فرايدي"، تحت شعار "بلاك فرايدي كل يوم".

ويأتي الحدث محملاً بتخفيضات تصل إلى 75% على فئة الأزياء للرجال والنساء والأطفال، وتصل نسبة الخصومات إلى 70% لمنتجات الصحة والجمال، و50% للسوبرماركت. بالإضافة إلى ذلك، تُقدم جوميا حملة "جهز بيتك" حيث يُمكن للعملاء الحصول على منتجات منزلية بقيمة تصل إلى 4800 جنيه مصري وقسط شهري لمدة عام.

خلال فترة موسم البلاك فرايدي، تتيح جوميا الفرصة للاستفادة من عروض وتخفيضات هائلة بفضل شراكاتها مع العديد من العلامات التجارية المعروفة مثل LG وDefacto وAndora وArma، بالإضافة الي دعم المنتجات المحلية من خلال مبادرتها "صنع في مصر"، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح موسم البلاك فرايدي للعملاء الاستفادة من مزايا الشحن المجاني من خلال "جوميا اكسبريس".



علاوة على ذلك، تسعى "جوميا" لتيسير عمليات الشراء لعملائها من خلال عروض التقسيط بدون فوائد في شراكة مع العديد من البنوك والمحافظ الإلكترونية.

أكد عبداللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر، على التزام الشركة تجاه عملائها وتوفير تجربة تسوق فريدة من نوعها في السوق المصرية. وشدد على دور موسم البلاك فرايدي في تقديم أفضل العروض والخصومات للعملاء ودعم الاقتصاد المحلي من خلال دعم المنتجات المحلية.