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السبت 04 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. ثنائي هجومي في تشكيل إنتر ميلان أمام أتالانتا

إنتر ميلان
إنتر ميلان
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أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أتالانتا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحل فريق إنتر ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره أتالانتا على ملعب جويس، حيث تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم الإنتر، الثنائي، لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام، على أن يجلس أليكسيس سانشيز على مقاعد البدلاء.

ويسعى النيراتزوري في لقاء اليوم، لحصد الثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على صدراته لمسابقة الدوري الإيطالي.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة أتالانتا

حراسة المرمى: سومر 

خط الدفاع: بافارد - دي فري - أتشيربي 

خط الوسط: دومفريس - باريلا - تشالهان أوغلو - مختيريان - ديماركو 

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.

ويتصدر إنتر ميلان، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، فيما يأتي أتالانتا خامسًا وفي رصيدده 19 نقطة.

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