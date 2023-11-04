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السبت 04 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة تكرِّم مديرها السابق

التكريم
التكريم
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أقامت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، تحت رعاية النائب العام المستشار محمد شوقي اليوم السبت الموافق  حفلًا لتكريم كل من: المستشار محمد غراب، النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي السابق، المستشار مرجان المزين، رئيس الاستئناف الوكيل الأول للتفتيش القضائي السابق.

التكريم 

واضطلع بالتكريم  المستشار عمرو فاروق البدرماني، مدير التفتيش القضائي، في حضور لفيفٍ من أعضاء النيابة العامة.

تضمن الاحتفال الترحيب بالضيفيْن الكريميْن، والاحتفاء بهما، عرفانًا لهما وتقديرًا لجهودهما المضنية في العمل على رفعة النيابة العامة إبَّان فترة عملهما.

التفتيش الاستئناف المستشار محمد شوقي النائب العام المستشار محمد شوقي النيابة العامة