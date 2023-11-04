محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل زيارة وزير الصحة لمستشفيات المحافظة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ظهر اليوم، مستشفى العريش العام لمتابعة جاهزية قطاع الصحة بشمال سيناء لاستقبال جرحى قطاع غزة والبالغ عددهم بمستشفى العريش العام 56 جريحا فلسطينيا وباقي الجرحى موزعون على مستشفيات بئر العبد وبورسعيد ومعهد ناصر، وتعد زيارة وزير الصحة هي الثانية لشمال سيناء في غضون ايام قليلة.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن وزير الصحة سيقوم بتفقد أقسام المستشفى وزيارة الجرحى الفلسطينيين، بجانب عقد مؤتمر صحفي بحضور مختلف وسائل الاعلام.

أضاف المحافظ في بيان أن زيارة وزير الصحة بدأت بتفقد مختلف أقسام مستشفي بئر العبد وزيارة الجرحي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفي، بجانب زيارة مستشفي العريش، ثم تفقد نقاط الإسعاف وزيارة ومعبر رفح البري، وذلك للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة إلى الجرحي الفلسطينيين وتلبية أي طلبات خاصة بالقطاع الصحي والطبي في شمال سيناء.

رافق الوزير خلال زيارته لمستشفي العريش العام الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.