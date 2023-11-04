المقاولون العرب يستضيف الأهلي اليوم بالدوري الممتاز

يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري المصري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد ان ودع منافسات دوري السوبر الأفريقى أمام صن داونز من الدور نصف النهائي بمجموع المباراتين 1/0، لذا يبحث السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى عن استعادة الانتصارات مجدداً لفريقه لمصالحة الجماهير.

وحقق الأهلي فوزاً على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في آخر ظهور له بالدوري، فيما خسر المقاولون العرب من الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدفين فى آخر ظهور له بالمسابقة.

ويحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض مباراتين حقق الفوز فيهما وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه هدفاً وحيداً، ومازالت لديه 3 مباريات مؤجلة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد نقطتين بعدما لعب ذئاب الجبل 5 لقاءات تعادل مرتين وخسر ثلاث مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11.

وحصد الأهلي انتصارين في مباراتين بالدوري على حساب المصري البورسعيدي ثم الإسماعيلي، بينما تأجلت له 3 مواجهات أمام الجونة وبلدية المحلة وسيراميكا، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر تحقيق الفوز على حساب المقاولون العرب، ومصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.

ويفتقد الأهلي جهود مهاجمه محمود عبد المنعم (كهربا) للإيقاف والمغربي رضا سليم وعمرو السولية للإصابة، بينما يعول الفارس الأحمر على قدرات بعض لاعبيه خاصة إمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

وفى المقابل، لم يقدم المقاولون، بقيادة مدربه شوقي غريب، بداية جيدة فى الدوري واكتفى بتحقيق نقطتين في 5 جولات، وتلقى الفريق 3 هزائم ولم يعرف طعم الانتصار.

وتأثر المقاولون بشكل واضح برحيل هدافه جون أوكلي للدوري الليبي، ولكن غريب يراهن على سرعات محمد سالم بجانب الموريتاني مامادو نياس وعمار حمدي.