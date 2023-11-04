فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى وبلدات في نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، بلدتي قبلان وقريوت جنوب نابلس، وقرية تل جنوب غرب المدينة، ودير شرف غرب نابلس، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت تلك القرى، وفتشت عدة منازل ومركزا طبيا ومحلات تجارية.

وقال مدير مركز السراج الطبي في قبلان أحمد أزعر إن قوات الاحتلال اقتحمت المركز وفتشت أقسامه، كما دققت في هويات الموظفين والمرضى المراجعين.

وأشار في حديث لـ"وفا"، إلى ان قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة البلدة وفتشت عدة منازل، وأقامت حاجز تفتيش على مدخل البلدة، كما أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وفي دير شرف، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخبزا قرب مدخل البلدة الغربي، وسحبت تسجيلات كاميرات المراقبة.

وأشارت مصادر محلية في قرية تل، إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية من عدة محاور، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، كما صادرت قوات الاحتلال دراجة نارية.