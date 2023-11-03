غدًا.. محافظة كفر الشيخ تحتفل بالعيد القومي

يقوم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، غدًا السبت ،بوضع اكليل من الزهور بالنصب التذكاري بالبرلس ، في ذكري ،معركة البرلس البحرية يوم 4 نوفمبر 1956.

وقال بيان صحفي لمحافظة كفر الشيخ ، أنه نظرًا للأحداث الجارية ، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ،وتماشيًا مع توجهات الدولة، تقرر اقتصار الإحتفال بالعيد القومي للمحافظة بمدينة برج البرلس فقط ،على وضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية غدًا السبت دون أي مظاهر آخرى للإحتفالات.

وتحتفل محافظة كفر الشيخ ، في كل عام ،بالعيد القومي، والذي يواكب معركة البرلس البحرية في الرابع من نوفمبر سنة 1956 ، أثناء العدوان الثلاثي على مصر ، حينما قامت معركة بحرية أمام شاطئ بحيرة البرلس، وهاجمت بوارج فرنسية ومدمرة بريطانية مدعومة بطائرات حربية الشواطئ المصرية حيث اشتركت في المعركة البارجة الفرنسية جان بارت وهي أول سفينة مزودة بردار في العالم سميت هذه المعركة بمعركة البرلس البحرية أو معركة برج البرلس البحرية .

وقاد الضابط البحري، جلال الدسوقي المعركة من الجانب المصري في البداية ، حيث قامت الثلاث زوارق طوربيد مصرية بعمل ستار الدخان لتقترب بسرعة وبحركات مفاجئة من الوحدات المهاجمة وأطلقت قذائفها في اتجاه البوارج الفرنسية والبريطانية .

وقامت الوحدات المهاجمة، بإطلاق القنابل والصواريخ بكثافة شديدة في اتجاه الزوارق وأشتركت في المعركة طائرات حربية مهاجمة ضد الزوارق وانتهت معركة البرلس في دقائق ودمرت المدمرة البريطانية والبارجة الفرنسية وقاتل المصريون بدون غطاء جوى حتى آخر طوربيد وحتى آخر زورق الذي قاده مختار الجندى بعد أستشهاد أغلب الزملاء فطلب من الاخرين القفز إلى البحر ثم اخترق مدمرة أخرى بسرعة هائلة فأصيبت أصابة بالغة وكانت نجاة بعض الجنود المصريون من المعركة مصدراً للمعلومات،

كان ابطال المعركة من رجال البحرية المصرية "جلال الدين الدسوقى - إسماعيل عبد الرحمن فهمى - صبحى إبراهيم نصير - محمد البيومي محمد زكى من القاهرة على صالح - محمد رفعت - إبراهيم الهندي من الإسكندرية مختار محمد فهيم الجندى من دمياط جول جمال - سوري الجنسية ومن اللاذقية جمال رزق الله من المنصورة" وكرمت الدولة الإبطال فسميت بأسمائهم على بعض الشوارع و الميادين بالقاهرة و المحافظات ولذلك أصبح 4نوفمبر هو العيد القومي لمحافظة كفرالشيخ.