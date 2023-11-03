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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المستشار الألماني يبحث هاتفيا مع العاهل الأردني الأوضاع في الشرق الأوسط

أولاف شولتس
أولاف شولتس
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قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت، إن المستشار الألماني أولاف شولتس، بحث اليوم الجمعة هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي -في تصريح صحفي- أن المستشار الألماني والعاهل الأردني اتفقا على أهمية منع الصراع من الانتشار على المستوى الإقليمي.

وأوضح المتحدث أن شولتس جدد تأكيد التزام ألمانيا بحماية المدنيين وضمان الوصول المستمر والآمن للمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، وأن الحكومة الاتحادية الألمانية وسعت مساعداتها الإنسانية لقطاع غزة.

وأكد هيبستريت أن المستشار والملك أكدا أن الحل المستدام الذي يمكن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش بسلام وأمن لا يمكن أن يكمن إلا أن يكون حل الدولتين.

أولاف شولتس المستشار الألماني الملك عبد الله الثاني الشرق الأوسط