التعاون الإسلامي: استهداف المستشفيات ومركبات الإسعاف "جريمة حرب تستدعي المساءلة والعقاب"

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مركبات الإسعاف على مدخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء من المدنيين الأبرياء، معظمهم من الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والنساء والأطفال.

واعتبرت المنظمة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، بأن ذلك يشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستدعي المساءلة والعقاب بموجب القانون الجنائي الدولي.

كما حذّرت المنظمة من خطورة إنهيار المستشفيات بسبب الاستهداف المباشر وانقطاع الكهرباء ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والدوائية والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية.

وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان العسكري الإسرائيلي فورا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية والاحتياجات الأساسية الى قطاع غزة.