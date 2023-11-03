الصحة: إطلاق حملة مرور ميداني على منشآت الرعاية الأولية بـ3 محافظات بالصعيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة مرور ميداني من قطاع الرعاية الصحية والتمريض، على الوحدات الصحية والمراكز الطبية بمحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا)، وذلك خلال الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالمرور الدوري على المنشآت الطبية، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على أي تحديات أو معوقات، والعمل على تذليلها على الفور، بما يساهم في تنفيذ استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة خدمات الرعاية الأولية.



أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرور شمل 15 إدارة صحية بإجمالي 30 منشأة رعاية أولية، لافتًا إلى أن الفريق الإشرافي ضم رؤساء الإدارات المركزية، ومديري العموم، وكذلك وفريق إشراف مركزي مكون من 19 مشرفًا.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن الحملة المرورية استهدفت التأكد من تقديم خدمات منظومة طب الأسرة، وانتظام العمل بالعيادات التخصصية، وكذلك متابعة خدمات مبادرات الصحة العامة، والتحقق من تقديم خدمات رعاية الأمهات الحوامل، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة للأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات.

وأشارت «عبدالمجيد» إلى الوقوف على خدمات الشباب والمراهقين، وتقديم التطعيمات الروتينية وخدمات المعامل، وخدمات تنظيم الأسرة وتوعية الأزواج بأهميتها، وكذلك متابعة توفير الألبان الصناعية والعلاجية، والخدمات المتقدمة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والتخصصات الطبية المختلفة.



وكشفت أنه تم التأكد من موقف التجهيزات الطبية وفحصها للتأكد من عدم وجود أعطال واتخاذ اللازم لسرعة إصلاحها أو توفير بديل، ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانضباط الأطقم الطبية.

وتابعت «عبدالمجيد» أنه تم عقد اجتماع مع مديري المديريات بمحافظات المرور، لمناقشة الوضع الحالي لمنشآت الرعاية الأولية، والوقوف على جميع التحديات، ودعم فرق الرعاية الأساسية.