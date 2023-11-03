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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"أوقاف القليوبية" تفتتح مسجدا جديدا بالعبور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
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أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية افتتاح مسجد “جنة الرحمن”، بالحي الثاني بمدينة العبور، مشيرا إلى انه تم إقامة المسجد، إنشاء جديد، على مساحة  بلغت 350 متر بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف»
 

ألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة التي تناولت موضوع الحق فى الحياة، مشيرا إلى أن الشرع الشريف وفى إشارة بليغة أطلق على الوحى صفة الروح التى هى سر الحياة «وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين »، و«كذلك أوحينا  إليك روحاً من أمرنا ».

قال وكيل وزارة الأوقاف إنه كان من أهم مقاصد الشرع والوحي السماوي حفظ النفس والعقل والدين والمال والعرض والوطن وهذه المقاصد هي سر الحياة والباعثة على صيانتها وحمايتها واستمرارها.
أضاف في بيان  أن الخطية تناولت أن الشرع لم يتوقف على الإهتمام بالحياة فقط  بل اهتم بالإحياء لها سواءً إنقاذها من الهلاك أو تطهيرها من الضلال أو الأخذ بها من حالات الخوف والقلق إلى الأمان والراحة والسعادة  في قوله «ومن أحياها فكأنما  أحيا الناس جميعاً» بل ونادى الشرع بضرورة إعمار الأرض لتكون صالحة للحياة والبناء في قوله «هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها».
 

افتتاح مسجد بالعبور

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افتتاح مسجد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية مدينة العبور وكيل وزارة الأوقاف