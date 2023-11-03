جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه خلال اجتياح غزة بريا إلى 23 جنديا

الجمعة 03/نوفمبر/2023 - 03:40 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلاه منذ بدء اجتياح قطاع غزة بريًا في وقت سابق هذا الأسبوع إلى 23 قتيلا، بعد أن تم الإعلان اليوم عن مقتل خمسة من جنوده.

وذكر جيش الاحتلال - في بيان أوردته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن ما إجماليه 339 من جنوده قتلوا منذ بدأت حركة “حماس” عملية “طوفان الأقصى” بمهاجمة مستوطنات الغلاف القريبة من قطاع غزة وإطلاقها الصواريخ على أنحاء إسرائيل في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف أن هناك 241 مُحتجزًا وأسيرًا إسرائيليًا لدى المُقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وحسب وزارة الصحة الإسرائيلية فإن أكثر من 1400 إسرائيلي وأجنبي قتلوا في عملية “طوفان الأقصى”، علما بأن بعض هؤلاء يحمل جنسية أخرى، وأصيب ما يزيد على 5431 آخرين.

