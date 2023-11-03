حسن نصر الله: شهداء غزة الآن بجوار الرسول



أكد حسن نصرالله، الأمين عام حزب الله اللبناني، أن الشهداء أحياء عند الله، فهنيئًا لهم على الانتقال لـ جوار الله، وبجوار الأنبياء، والشهداء.

وأضاف حسن نصرالله، خلال كلمته على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يعزي قطاع غزة، في الشهداء، وأن هؤلاء الشهداء بعيدون عن الاحتلال الصهيوني، وأمريكا.

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله أن معركة طوفان الاقصي أصبحت ممتدة في أكثر من ساحة.

كان قد أعلن إعلام إسرائيلي، فرض حالة تأهب قصوى بالجيش قبيل خطاب نصر الله، وفقا لنبأ عاجل في القاهرة الإخبارية.

https://www.youtube.com/watch?v=vA7jxd2ZBIw