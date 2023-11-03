ads
الجمعة 03 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حسن نصر الله: شهداء غزة الآن بجوار الرسول

حسن نصرالله
حسن نصرالله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


أكد حسن نصرالله، الأمين عام حزب الله اللبناني، أن الشهداء أحياء عند الله، فهنيئًا لهم على الانتقال لـ جوار الله، وبجوار الأنبياء، والشهداء.

 

وأضاف حسن نصرالله، خلال كلمته على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يعزي قطاع غزة، في الشهداء، وأن هؤلاء الشهداء بعيدون عن الاحتلال الصهيوني، وأمريكا.
 وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله أن معركة طوفان الاقصي أصبحت  ممتدة في أكثر من ساحة.

 

كان قد أعلن إعلام إسرائيلي، فرض حالة تأهب قصوى بالجيش قبيل خطاب نصر الله، وفقا لنبأ عاجل في القاهرة الإخبارية.
https://www.youtube.com/watch?v=vA7jxd2ZBIw

الاحتلال الصهيونى القاهرة الاخبارية حزب الله اللبناني طوفان الأقصى