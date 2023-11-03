محافظ الجيزة يتفقد عددا من السلاسل التجارية والمخابز البلدية بالعجوزة والمنيرة

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية بعدد من السلاسل التجارية لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى أطلقها الدولة لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطن .

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد ماركت أسواق عبدالله العثيم بشارع السودان بحي العجوزة حيث اطمئن المحافظ من المواطنين علي توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وأسعار مخفضة، وجوده عالية لتلبية احتياجات المواطنين.

كما حرص محافظ الجيزة خلال جولته علي تفقد أحد المخابز البلدية بشارع المطار بحي امبابة للوقوف علي جودة الخبز والتأكد من التزامه بالمواصفات والاوزان المحددة ومدى رضاء المواطنين.



وأكد محافظ الجيزة أن هناك متابعة يومية للتأكد من إلتزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع والالتزام بنسب التخفيضات المعلنة بالمبادرة على السلع الأساسية .



وثمن المحافظ الدور الإيجابي للمبادرة ومردودها على المواطنين فى ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية ، لافتا إلى أن هذه المبادرة تؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطنين .



كما شدد على الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة بتكثيف حملات المتابعة اليومية، للتأكد من توافر السلع الغذائية بكميات كافية و طبقا للأسعار المعلنة ، ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار ، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.



رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير المساعد واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة و اشرف بكر رئيس حي امبابة و رمضان عماره رئيس حي المنيرة و هالة غريب مدير مديرة التموين والعميد أحمد صقر مدير مباحث التموين.