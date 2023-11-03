نائب محافظ بني سويف يتابع جهود إزالة التعديات ومواجهة البناء المخالف

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الجهود لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على مستوى المراكز والمدن، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

وفي هذا السياق تابع الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ "من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام " جهود الوحدات واستمرار حملات إزالة التعديات ومواجهة البناء المخالف بمراكز ومدن المحافظة، ومتابعة الإجراءات والخطوات القانونية والإدارية التي يتم تنفيذها بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة.

نوه نائب المحافظ "د.عاصم سلامة " عن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية والمتابعة اللحظية لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا،مع استمرار رفع درجة الاستعداد،ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.

رافق نائب المحافظ خلال تفقده مركز السيطرة كل من: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،علاء عيد مدير الأزمات.