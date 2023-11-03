موانئ البحر الأحمر.. تصدير 16 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 26000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 597 شاحنة و75 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 388 شاحنة و60 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 22000 طن بضائع ، 209 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية1، بينما تغادر السفينة ALMOTHANNA وعلي متنها 16000 طن فوسفات تصدير الي الهند فيما شهد الميناء بالامس وصول للسفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2868 طن بضائع و260 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن وهى آيلة، كوين نفرتيتى، بريدج واور.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة الحرية2 متجهة الي جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1145 راكب بموانيها.