الجيتار الإسبانى يعزف بأوبرا القاهرة والإسكندرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وبالتعاون مع سفارة إسبانيا بالقاهرة، حفلين للعازف ميجيل تاراباجا تحت عنوان "الجيتار في إسبانيا"، الأول في الثامنة من مساء الأحد المقبل، الموافق 5 نوفمبر الجاري، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ومساء الخميس المقبل، الموافق 9 نوفمبر الجاري، على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم المؤلفات الإسبانية، والمكسيكية منها: متتابعة فاندانجو لـ دينسيو اغوادو، متتابعة لـ مانويل بونس، سوناتينا لـ فيديريكو مورينو توروباك، رومانسية الصياد - تحية لديبوسي لـ مانويل دي فالا، دقيقة - من قادس الي هافانا لـ انخيل باريوس، سوناتا الجيتار لـ خواكين تورينا.

درس الإسبانى ميجيل تاراباجا في معهد اتاولفو جينتا، وحصل على العديد من المنح الدراسية من مؤسسة مارسيلينو بوتين ومؤسسة الشباب الموسيقي في مدريد، ونال العديد من الجوائز في عزف الجيتار منها: جائزة مسابقة ارتورو ساتزانو عام 1988، وجائزة المهنة الاستثنائية من المعهد العالي للملكي الموسيقي في مدريد عام 1990 وغيرها.