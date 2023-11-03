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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كشف ملابسات تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا حدوث مشاجرة بالقليوبية

مديرية أمن القليوبية
مديرية أمن القليوبية
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تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا حدوث مشاجرة بالقليوبية حيث تبين وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب  خلافات الجيرة وجرى ضبط الطرفين وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية يفيد ورود إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية بتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن حدوث مشاجرة وإستغاثة سيدة بدائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية.

وانتقلت أجهزة الأمن وبالفحص تبين وجود خلافات بين كلِ من عائلة "السيدة المذكورة" وإحدى العائلات لخلافات حول الجيرة والمصاهرة وتحرير  الطرفين محاضر متبادلة بينهما.

وفي وقتِ لاحق، حدثت مشاجرة بين طرف أول مالك محل أدوات منزلية له معلومات جنائية وشقيقته وطرف ثاني مدرس وربة منزل من العائلتين المُشار إليهما تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب وأمكن ضبطهما.

اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية تداول مقطع فيديو ملابسات تداول مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي