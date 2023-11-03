مجلس الوزراء اللبناني يشكل لجنة لدراسة طلبات إجلاء الرعايا الأجانب وتحليق الطائرات العسكرية

الجمعة 03/نوفمبر/2023 - 12:05 م

أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني قرارا بتشكيل لجنة لدراسة طلبات إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان، وذلك لضرورات السلامة في ظل المستجدات الحاصلة والتوترات الأمنية والعسكرية المتزايدة في الجنوب اللبناني.

ونص القرار على تشكيل لجنة لدراسة طلبات إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والأشغال العامة وقيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولية وممثل عن إدارة الجمارك.

وأسند القرار للجنة مهمة العمل على دراسة طلبات إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان وطلبات تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية في الأجواء اللبنانية والهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها مواد خطرة لدعم جهود التحضيرات لهذا الإجلاء في ضوء القوانين والأنظمة والأصول الدبلوماسية المتبعة.

وأشار القرار إلى أن اللجنة يمكنها الاستعانة بمن تراه مناسبا من الإدارات والمؤسسات العامة والسفارات المعنية بهذا الشأن في سبيل إنجاز مهمتها وعلى أن تفرغ تقريرها بالطلبات التي ترد إليها خلال مهلة أقصاها 48 ساعة من تاريخ ورود الطلب إليها.

وشهدت الحدود اللبنانية الجنوبية بالأمس تصعيدا غير مسبوق في القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي والمستمر منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي.

