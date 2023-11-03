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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

إليسا تعلق على اقتراب الحرب من لبنان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن خوفها وقلقها نتيجة تكثيف إسرائيل قصفها لبعض المناطق الحدودية مع لبنان، مناشدة بعدم الاقتراب من موطنها، وإبعاد شبح الحرب عن لبنان الغارق في أزمات اقتصادية.

وعبر هاشتاق "لبنان لا يريد الحرب"، نشرت إليسا صورا عبر حسابها على منصة إكس، تطالب بعدم الحرب على لبنان، في ظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القائم حاليا.

وشاركت منشورا آخر، يتضمن منطقة في لبنان، تظهر من خلالها مقارنة لتلك المنطقة قبل دمارها في الحرب وبعد دمارها، وكتبت عليها "كي لا يتكرر الماضي"، وعلقت عليها لا للحرب.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر "حزب الله"، كما أطلق عناصر ينتمون لبعض الفصائل الفلسطينية واللبنانية الصواريخ من جنوب لبنان في الفترة الماضية، باتجاه شمال إسرائيل، بعيد عملية "طوفان الأقصى" وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وجددت إليسا تعاقدها مع شركة روتانا بعد سلسلة أزمات، لتتولى الشركة توزيع ألبومها الجديد، الذي يعد رقم 13 في مسيرتها، والذي أجلته احترما لما يحدث في غزة.

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