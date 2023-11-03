ads
الجمعة 03 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا ترسل 28 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة

طائرة روسية
طائرة روسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أرسلت وزارة الطوارئ الروسية طائرتين من طراز إيل-76 لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة على أن يتم تسليم الشحنة إلى أعضاء جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سيقومون بدورهم لتسليمها إلى القطاع. 
وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية في تصريح للصحفيين، حسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الجمعة: "بموجب مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرسلنا طائرتين من طراز إيل-76 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية لنقل البضائع الإنسانية إلى سكان قطاع غزة".
وأضاف أن الوزن الإجمالي للشحنة هو 28 طن متري وتشتمل على أدوية مختلفة ومواد ضمادات.

ويشار إلى أن وزارة الطوارئ الروسية كانت زودت سكان غزة في وقت سابق بـ27 طنا من المواد الغذائية.

غزة الهلال الاحمر المصري روسيا