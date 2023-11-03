روسيا ترسل 28 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة

الجمعة 03/نوفمبر/2023 - 09:14 ص

أرسلت وزارة الطوارئ الروسية طائرتين من طراز إيل-76 لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة على أن يتم تسليم الشحنة إلى أعضاء جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سيقومون بدورهم لتسليمها إلى القطاع.

وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية في تصريح للصحفيين، حسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الجمعة: "بموجب مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرسلنا طائرتين من طراز إيل-76 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية لنقل البضائع الإنسانية إلى سكان قطاع غزة".

وأضاف أن الوزن الإجمالي للشحنة هو 28 طن متري وتشتمل على أدوية مختلفة ومواد ضمادات.

ويشار إلى أن وزارة الطوارئ الروسية كانت زودت سكان غزة في وقت سابق بـ27 طنا من المواد الغذائية.