الرئيس الأوكراني ووزيرة الدفاع الهولندية يبحثان المساعدات العسكرية

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين، في كييف، لبحث المساعدات العسكرية.

وذكر مكتب الرئيس الأوكرانيا في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أن زيلينسكي شكر أولونجرين على اهتمامها الكبير بأوكرانيا وزياراتها المتعددة للبلاد منذ بداية الحرب الروسية واسع النطاق.

وقال زيلينسكي: "لقد بقيت هولندا معنا منذ الأيام الأولى للحرب الروسية.

ونحن نقدر بشدة وجود مثل هؤلاء الشركاء الأقوياء والأصدقاء الحقيقيين".

وأشاد زيلينسكي بالحوار المثمر مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بما في ذلك نتائج المكالمة الهاتفية التي جرت في 30 أكتوبر.