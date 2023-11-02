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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن والصين يبحثان ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة لوقف الحرب المستعرة على ‎غزة

وزير الخارجية وشؤون
وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي
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تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الحميس، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الصيني وانج يي؛ لبحث ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة لوقف الحرب المستعرة على ‎غزة وما تنتجه من كارثة إنسانية.

وأكد الصفدي، ضرورة وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وانتهاكاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة القيم الإنسانية.

وشدد الصفدي، طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على ضرورة الالتزام بإرادة المجتمع الدولي الذي طالب بوقف الحرب في القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدعو لحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

 

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