ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين إلى 9159 شهيدا

وصلت حصيلة اليوم الـ27 للعدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة والضفة الغربة من الشهداء والجرحى، إلى 9159 شهيدا، وأكثر من 24 ألف جريح.

حيث ارتقى 9025 شهيدا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 134، والجرحى إلى أكثر من 2100، وذلك منذ السابع من اكتوبر الجاري.

ومنذ بدء العدوان على الشعب الفلسطينى في السابع من أكتوبر الماضي، شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الكهرباء والماء، ومنع إدخال الوقود الذي تعتمد عليه المستشفيات في تشغيل مولدات الكهرباء عند انقطاعها.

كما منعت سلطات الاحتلال خروج المرضى من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات القدس وداخل أراضي عام 48، بمن فيهم 2000 مريض مصابون بالسرطان.