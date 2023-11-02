اقرأ غدا في "البوابة".. مقتل ضابط إسرائيلي رفيع المستوى خلال العملية البرية على غزة.. والبوارج تشارك في القصف

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 3 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

التصعيد سيد الموقف.. مقتل ضابط إسرائيلي رفيع المستوى خلال العملية البرية على غزة.. والبوارج تشارك في القصف

106 أعوام على "وعد بلفور".. الجامعة العربية تطالب بالتحرك الجاد لوقف الحرب الشرسة على الشعب الفلسطيني

بوتين يوقع على انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية

تأهب صيني بعد عبور سفينتين عسكريتين أمريكية وكندية مضيق تايوان

السيسي: على المجتمع الدولي التحرك بصورة عاجلة لوقف إطلاق النار بغزة

وزير الصحة يستعرض خطة تقديم الدعم الصحي للفلسطينيين

مصر: سنساعد في إجلاء 7000" أجنبي" عبر معبر رفح الحدودي

تأجيل مؤتمر بغداد الثالث بسبب الحرب