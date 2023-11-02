مصرع سائق وإصابة نجليه فى تصادام سيارة نقل وتروسيكل بالدقهلية

لقى سائق مصرعه وأصيب نجليه بعد اصطدامهم بسيارة نقل جامبو خلال قيادتهم تروسيكل وخروجه من طريق فرعي واصطدامه بالمواجهة بالسيارة على طريق (المنصورة- أجا) امام قرية منية سندوب وجرى نقل جثمان المتوفى الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم على طريق (المنصورة- أجا) أمام قرية منية سندوب دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين ان طرفي الحادث كلا من السيارة رقم (و ط ف 419 نقل جامبو) قيادة "فوزي.ع.م.اط،53 عاما، سائق ومقيم مركز الزقازيق محافظة الشرقية، ويحمل رخصتي قيادة وتسيير ساريتين باتجاه مركز أجا، وتروسيكل (د ب د 3486) قيادة "عمرو.م.إ.ا"،36 عاما، عامل ومقيم شارع الترعة بمدينة المنصورة "متوفي"، بذات الإتجاه وإصابة نجليه "مرافقيه" كلا من "أدم"، 7سنوات، طالب بالصف الأول الإبتائي، ومحمد"،5سنوات بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين ان سبب الحادث خروج قائد التروسيكل من إحدى الطرق الفرعية مما أدى الى اصطدامه بالسيارة بالمواجهة ونتج عن ذلك مصرع قائد التروسيكل وإصابة نجليه.

بسؤال قائد السيارة وشقيقه المتوفى تبادلا الإتهام فيما بينهما بالتسبب فى الحادث، وجرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة والمصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

جرى رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وفتح حركة السير على الطريق ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20965 جنح مركز المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.