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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية الفلسطينية في ذكرى إعلان بلفور: النكبة مستمرة والشعب سيواجهها

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أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني ما زال يواجه آثار إعلان بلفور وما أسسه، وأن النكبة ما زالت مستمرة حتى اليوم، بسبب غرسه لجذور منظومة استعمارية، تقوم على نفي الآخر والانتقام منه، وهو ما يشهده الجميع في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

حيت "الخارجية" في بيان، في الذكرى الـ106 لإعلان بلفور المشؤوم، الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وفي كافة أماكن تواجده، رغم كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، واضطهادها للشعب الفلسطيني منذ 75 عاما على النكبة.

وأكدت رفضها للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني لاستكمال النكبة ومشروع بلفور المستمر، وشددت على أن شعبنا وقيادته يرفضون، وسيواجهون إعلان بلفور، وجميع المؤامرات الشبيهة التي تحاك هذه الأيام للنيل من مشروعه الوطني.

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