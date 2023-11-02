الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي تختتم ورشة بناء القدرات بقطاع السياحة

اختتمت الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي ورشة عمل لبناء القدرات لمدة يومين، في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، مع وزارة السياحة والآثار المخصصة لتطوير قدرات موظفي وزارة السياحة والآثار والإدارة العامة المصرية.

ركزت الورشة عملها على الأساليب المعاصرة لتوثيق ونشر التراث الأثري الغني في مصر واستكشاف الأساليب البصرية والعلمية، إذ أتاحت ورشة العمل للمشاركين فرصة التعلم من الخبراء الإسبان من مختلف التخصصات الذين قدموا دراسات حالة من أعمالهم النظرية والعملية، بالإضافة إلى أمثلة لأنشطة النشر.

وعرض ممثلي وزارة السياحة والآثار خلال الورشة عددا من البحوث وأعمال الترميم بالمعابد المصرية من بينها معبد تحتمس الثالث، وأعمال الرسم بمعبد إدفو.

كما ركزت الورشة علي دعم برنامج ACERCA للتنمية في القطاع الثقافي بين مصر وإسبانيا من أجل العمل على تطوير القدرات المهنية والفنية للجهات الفاعلة الثقافية من المؤسسات العامة والخاصة، وتعزيز بيئات التبادل الثقافي.