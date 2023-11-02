إلغاء حفل افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية تضامنًا مع فلسطين

قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأثقال البارالمبية التي تنطلق غدًا بصالة حسن مصطفى بإلغاء حفل الافتتاح تضامنًا مع الأشقاء في فلسطين نظرًا للإحداث التي تشهدها غزة حاليًا، واستقر الأمر على أن يكون حفل الافتتاح بشكل رمزي مراعاة لشعور الأشقاء في فلسطين.

ويستعد المنتخب الوطنى لرفع الأثقال لمنافسات بطولة كأس العالم والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر القادم بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، أن 12 دولة أكدت حضورها ومشاركتها فى البطولة بجانب مصر الدولة المضيفة، وهم: ايطاليا والجزائر ونيجيريا وغانا وتوجو وناميبيا ومولدوفا واستونيا والمجر وزامبيا ومالاوى، فيما يقام التصنيف الدولي للاعبين قبل البطول بيومين.

بدأ المنتخب القومى استعداداه للبطولة بمعسكر مغلق منذ فترة بالمركز الأوليمبى بالمعادى، وتم انتقاله إلى صالة حسن مصطفى استعدادا للبطولة الكبرى.

وأكد الكابتن شعبان الخطيب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بأن الفرق التى أكدت حضورها تم عمل لجنة استقبال لهم بداية من مطار القاهرة وحتى وصولهم إلى فندق الإقامه.

وأضاف بأنه تم اختيار قائمة المنتخب المكونة من: