نقل البرلمان توافق على تعديل اتفاقية توريد 1300 عربة سكة حديد طرازات مختلفة

استكملت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم الخميس، استعرض مبررات ودافع ابرام اتفاقية، التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد 1300 عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023 والصادر بشانها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤٠ لسنه ٢٠٢٣.

واستعرض رئيس لجنة النقل والمواصلات الاسباب التي قد تم تأجيل اتخاذ الراي النهائي فيها لاجتماع اليوم، حيث تبين للجنة أن هذه الاتفاقية لا تمثل اتفاقية قرض جديد، بل انها جاءت ضمن بعض الاجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع استجدت جراء الحرب الروسية الأوكرانية، كانت ستعرقل استمرار تنفيذ مشروع توريد عدد ١٣٠٠ عربة قطار سكك حديد جديدة من طرازات مختلفة سبق أن ابرمت الهيئة عقد توريدهم منذ عام ٢٠١٩، وتم تنفيذه بالفعل حتي وصل ما تم توريده من عربات الي ٨٠٠ عربه حتي الآن.

وفي نهاية الاجتماع وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد 1300 عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.