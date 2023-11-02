ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.. محافظ قنا يجرى جولة ميدانية على عدد من الأسواق

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية علي عدد من أسواق الخضروات والفاكهة ومحال بيع السلع الغذائية واللحوم، بمدينة قنا للتأكد من الإعلان عن الأسعار وتطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

واطمئن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية، من خلال التوسع في إقامة المعارض ، فضلا عن منافذ مشروعات الأمن الغذائى التابعة لديوان المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة .

كما التقى محافظ قنا، بعددٍ من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول تواجد السلع الأساسية بالأسعار المعلنة ومستوى جودتها .