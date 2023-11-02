زهرة المدائن أشهرها.. استمع لأجمل الأغنيات التي تناولت القضية الفلسطينية.. فيديو

تعاني فلسطين من احتلال غاشم بكل ما حمله الكلمة من معني، والقصف على قطاع غزة مستمر يوم تلو الآخر دون مراعاة للإنسانية ومحاولة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني بحجة القضاء على حماس.

وتقدم “البوابة نيوز”، فيديو عن أبرز الأغاني التي جسدت القضية الفلسطينية:

زهرة المدائن

بصوت الفنانة اللبنانية فيروز، وتتحدث عن عروبة فلسطين وصمود أهلها في وجه العدو

الحلم العربى

أوبريت شارك فيه عدد من النجوم، نبيل شعيل، لطفي بوشناق، أصالة، إيهاب توفيق

القدس دى أرضنا

غناها الهضبة عمرو دياب عام 2006 لدعم القضية الفلسطينية وأهل فلسطين

القدس هترجع لنا

جاءت بعد استشهاد الطفل محمد الدرة، وشارك فيه هشام عباس وخالد عجاج ومحمود ياسين وهدى سلطان ونادية لطفى

وأحمد حلمي ومنى زكي وأحمد السقا وفاروق الفيشاوي ومدحت صالح ، وغيرهم

على باب القدس

غناها الفنان هاني شاكر وتعبر عن معاناة أهل فلسطين والقدس في مواجهة الاحتلال

الأقصى نادى

قدمها الفنان محمد فؤاد خلال الانتفاضة الثانية لدعم الشعب الفلسطيني

يا قدس

غناء الفنانة الشهيرة نوال الزغبي، تزامناً مع انتفاضة المسجد الاقصى قبل 23 عاماً