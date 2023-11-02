ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة ،بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24647 طن تشمل : 3077 طن رمل و 7723 طن يوريا و 25 طن معدات و 300 طن زيت صويا و 8663 طن اسمنت معبأ و 1250 طن بضائع متنوعة و 3609 طن جبس معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41766 طن تشمل : 9324 طن خردة و 9320 طن ذرة و 11870 طن حديد و 293 طن تفاح و 100 طن ابلاكاش و 10859 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1277 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 101 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3456 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66885 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 422111 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم متجهين الي الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5088 شاحنة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55711 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 428243 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم متجهين الي الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5225 شاحنة.

وعقدت هيئة ميناء دمياط ندوة توعية عن الصحة الإنجابية ومواجهة العنف ضد المرأة بالتعاون والتنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص بوزارة النقل ووحدة تكافؤ الفرص بهيئة ميناء دمياط و وزارة الصحة والسكان والإدارة المركزية للموارد البشرية بالهيئة، فى اطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير ،وزير النقل برفع الوعى الصحى للعاملين وتنفيذ العديد من برامج التوعية ذات العلاقة بمحاور الارتقاء بالأسرة وتوعية السيدات العاملات