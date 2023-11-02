سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يؤكد الالتزام بدعم مصر في مجال المياه باعتبارها أولوية

أكد السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، أن مصر تمثل مركز الإدارة المياه وإدارة موارد المياه في إفريقيا وشمال إفريقيا والبحر المتوسط قطاع المياه، مشيرا إلى أن المياه في مصر أولوية للاتحاد الأوروبي ويعد من أهم مجالات التعاون مع الحكومة المصرية حيث تتراوح أنشطته ما بين العمل على وضع استراتيجيات مائية وإقامة أنشطة عملية .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في ختام فعاليات الدورة السادسة لأسبوع القاهرة للمياه التي عقدت بالقاهرة بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية.

وأكد التزام الاتحاد الأوروبي تجاه دعم مصر في مجال المياه، منوها بجهوده في قطاع المياه في مصر، حيث أسهم الاتحاد الأوروبي بمنح تقدر بمبلغ 550 مليون يورو لتمويل مشاريع مائية في مصر على مر العقود الماضي، وعززت هذه المنح موارد تمويلية ميسرة تقدر بحوالي 3 مليارات يورو في القطاع بالتعاون مع مؤسسات مالية أوروبية أخرى واتسعت دائرة البرامج ذات التمويل المشترك لتشمل أكثر من 16 محافظة مصرية.و تقدم هذه البرامج قرابة 20،000 فرصة عمل دائمة وأكثر من 60،000 فرصة عمل مؤقتة في المناطق الريفية بشكل أساسي.

وأشار إلى أن هذا التعاون يساعد في تحسين جودة حياة تقريبا 18.5 مليون مواطن في مصر بحلول عام 2024 مما يساعد على الحد من الفقر بالتوازي مع استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030.

في سياق متصل اختتمت اليوم فعاليات الدورة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه لعام2023، و هو أكبر فعالية مخصصة لقضايا المياه في المنطقة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان "أنشطة معنية بالتكيف المائي من أجل الاستدامة"، وعقدت الفعالية بتنظيم مشترك بين وفد الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة موارد المياه و الري.

وعقد وفد الاتحاد الأوروبي في مصر عددا من الفعاليات رفيعة المستوى أثناء فترة إقامة أسبوع القاهرة للمياه لعام 2023 منها منتدى أعمال المياه الأوروبي-المصري و المنتدى الخامس لسياسات الاستثمار في المياه المشترك بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط و البنك الإفريقي للتنمية والذي يمثل منصة حوار لصناع السياسات والأطراف المعنية لتحسين تمويل المياه و سياسات الاستثمار في منطقة البحر المتوسط و إفريقيا.

كما استضاف وفد الاتحاد الأوروبي الجولة الأولى من حوارات الشباب والذي اشتمل علىمناقشات بين أطراف شبكة الاتحاد الأوروبي للتواصل بين الشباب (ﭼيل كونكت) بشأن"مستقبل الحفاظ على المياه و إدارتها".

كما اشتمل الحوار أيضا مسابقة خاصة بالمشاريع المبتدئة إذ عرض رواد الأعمال الطموحين من الشباب أفكارهم بشأن البدء في أعمال تجارية متخصصة في المياه مع طلب المشورة من لجنة مكونة من قادة رجال الأعمال المحنكين و مستشارين .

و يكتسب أسبوع القاهرة للمياه مزيدا من الأهمية هذا العام إذ يأتي تِلْوَ إتمام عملية التقييم العالمية الأولى و هي الآلية الأساسية لتقييم التقدم المحرز بموجب اتفاقية باريس. كما يأتي قبيل عقد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بهدف وضع خطة للتعجيل بالأنشطة الخاصة بالمناخ.