رئيس غارب يوجه باستمرار أعمال لجنة المرور على المحلات التجارية والمطاعم

كلف اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الخميس، اللجنة مشكلة من تراخيص الإدارة بالإدارة الهندسية، وإدارة محو الأمية بالمرور على المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات والكافتريات، وذلك لمراجعة جميع التراخيص لتلك المنشآت والتأكد من مزاولة التشاط المرخص للمنشأة وعدم تغيير النشاط أو مزاولة نشاط غير مرخص وحصر العمال الذين لا يجيدون القراءة والكتابة بالمنشآت لفنح فصول لمحو أميتهم.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن اللجنة قامت بالمرور على المنشآت بشارع الإذاعة ومراجعة تراخيص تلك المنشآت والالتزام بممارسة الأنشطة المرخصة والتأكيد على التوجه للمركز التكنولوجي لتجديد الرخص المنتهية واستخراج التراخيص للمحلات قبل نهاية المدة المحددة بنهاية شهر ديسمبر الجارى.

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