روسيا تعترض 5 طائرات فوق شبه جزيرة القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن وسائل الدفاع الجوي اعترضت 5 طائرات مسيّرة فوق شبه جزيرة القرم، وواحدة فوق البحر الأسود، فيما وصف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني أن القتال وصل لمرحلة مشابهة لخنادق الحرب العالمية الأولى.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تم صباح اليوم الخميس إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 6 طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية"، وأضاف البيان "تم تدمير طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للبحر الأسود باستخدام وسائل الدفاع الجوي الجاهزة، وتم اعتراض خمس طائرات أخرى فوق جمهورية القرم".

في المقابل قال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، إنه يرى جيشه محاصرًا في حرب تموضع ثابتة، بعد أكثر من 20 شهرًا من الهجوم الروسي.