بحوزتهم 115 فرش حشيش .. حبس المتهمين بحيازة مواد مخدرة بالأميرية

أمرت جهات التحقيق بالأميرية اليوم بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدرة الحشيش بلغت 115 فرش حشيش قبل ترويجها بدائرة القسم ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت قيادة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على عاطلين بحوزتهما 115 فرش حشيش في الأميرية.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم الاميرية تفيد بقيام م.ن، وم ب عاطلين عن قيامهما بتخزين وتشوين كمية كبيرة من مخدر الحشيش، علي الفور انتقلت قوة امنية الي مكان المتهمان، وباعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وعثر معهم علي 115 فرش حشيش زن 12 كيلو جرامات، ومبلغ مالي وهاتفين محمول وسلاحين أبيض عبارة عن “مطواتين” وسيارة ملاكي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما.