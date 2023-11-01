بقيادة صلاح.. ليفربول يعبر بورنموث إلى ربع نهائي كأس كاراباو

فاز فريق ليفربول على مضيفه بورنموث، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب فيتاليتي، في إطار منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كأس كاراباو”.

وافتتح الريدز أهداف المباراة عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 31، وتعادل بورنموث في الدقيقة 64 بهدف حمل توقيع جاستين كوليفرت، لكن عاد دراوين نونيز ليتقدم لليفربول في الدقيقة 70، ليتأهل الفريق إلى دور ربع نهائي البطولة.

وشهدت المباراة ارتداء الدولي المصري محمد صلاح شارة قيادة نادي ليفربول بعدما غاب فيرجيل فان دايك وأرنولد عن التشكيل الأساسي.

وبدأ ليفربول المباراة أمام بورنموث بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز – كوانساه – جويل ماتيب – تشامبرز.

خط وسط الملعب: هارفي إليوت – إندو – كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – كودي جاكبو.