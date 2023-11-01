ads
الخميس 02 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بقيادة صلاح.. ليفربول يعبر بورنموث إلى ربع نهائي كأس كاراباو

ليفربول وبورنموث
ليفربول وبورنموث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز فريق ليفربول على مضيفه بورنموث، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب فيتاليتي، في إطار منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كأس كاراباو”.

وافتتح الريدز أهداف المباراة عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 31، وتعادل بورنموث في الدقيقة 64 بهدف حمل توقيع جاستين كوليفرت، لكن عاد دراوين نونيز ليتقدم لليفربول في الدقيقة 70، ليتأهل الفريق إلى دور ربع نهائي البطولة.

وشهدت المباراة ارتداء الدولي المصري محمد صلاح شارة قيادة نادي ليفربول بعدما غاب فيرجيل فان دايك وأرنولد عن التشكيل الأساسي.

وبدأ  ليفربول المباراة أمام بورنموث بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز – كوانساه – جويل ماتيب – تشامبرز.

خط وسط الملعب: هارفي إليوت – إندو – كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – كودي جاكبو.

ليفربول بورنموث كأس كاراباو