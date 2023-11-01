نائب محافظ القاهرة تشدد على إزالة تعديات الأراضي الزراعية

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعًا بحضور العميد ماجد فوزي بمتابعة المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية و المهندسة سارة ابراهيم مسئول المتغيرات المكانية بالمنطقة الجنوبية ورؤساء أحياء التبين و حلوان والمعصرة و المقطم ودار السلام ومسئولى المتغييرات المكانية بالأحياء لمتابعة التقارير اليومية واجراءات التعامل مع حالات إزالة التعديات وما يتم من إجراءات فى هذا الشأن .

شددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة بذل الجهود في هذا الملف الهام تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لحماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، للحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب ..

وجهت عبد المنعم خلال الاجتماع جميع الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لأية تعديات يتم رصدها ، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية.

كما شددت على رؤوساء الاحياء بحصر جميع نقاط المتغيرات المكانية بجداول توضح حالتها ووصفها و الإجراءات التي تم اتخاذها حيالها مع الانتهاء من حالات الازالات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية على وجه السرعة باعتبارها أولوية عاجلة في ضوء المتابعة المستمرة واللقاءات الدورية القادمة لمتابعة تنفيذ التوجيهات .