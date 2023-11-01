صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد لكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد حسين رفعت السركي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما وجه الدكتور محمد الخشت، الشكر للدكتور هشام البراملجي عميد الكلية السابق لجهوده المتميزة خلال الفترة السابقة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتور رفعت السركي بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولي للكلية، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية والمساهمة في المشروعات القومية

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الإستراتيجية (2021 - 2025) والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.