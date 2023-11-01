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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: القضاء على مئات الجنود وإسقاط 48 مسيرة أوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 1040 قتيلا وجريحا، وإسقاط 48 مسيرة ومقاتلتي Su-27 على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لـ "روسيا اليوم".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت القوات الروسية هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو 245 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 200 عسكري وتم تدمير مدافع غربية منها مدفعية  AS-90 البريطاني.

على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 245 بين قتيل وجريح كما تم تدمير ثلاث دبابات، ببينها دبابة "ليوبارد" ألمانية.

على محور جنوب دونيتسك وتم القضاء على 190 عسكريا.

على محور زابوروجيه تم القضاء على 80 عسكريا وتدمير مدافع غربية.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 80 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير مدافع غربية.

الجيش الأوكراني الدفاع الروسية روسيا 48 مسيرة