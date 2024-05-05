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الأحد 05 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

حافلة الزمالك تصل إلى استاد برج العرب استعدادا لسموحة

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد برج العرب، استعداداً لخوض مباراة سموحة، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد رفاعي - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" - سيف فاروق جعفر – عبد الله السعيد – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر -  إبراهيما نداي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

الزمالك الدوري سموحة