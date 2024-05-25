البحوث الفلكية: وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو

أعلن الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى فهلال شهر ذو الحجـة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هــ الموافق 6/6/2024م

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ،في بيان صحفي اليوم،أنه طبقًا للحسابات الفلكية ستوافق وقفة عرفات سيوافق يوم السبت 15 يونيو وأول أيام عيد الأضحي المبارك سيوافق يوم الأحد 16 يونيو.



وأضاف الدكتور طه رابح ،يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (12 - 20 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 – 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و14 دقيقة على الترتيب.