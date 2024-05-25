الرئيس الكيني: بعثة الشرطة الكينية إلى هايتي قد تصل في غضون 3 إلى 4 أسابيع

قال الرئيس الكيني وليام روتو" إن بعثة الشرطة الكينية إلى هايتي للمساعدة في التصدي لعنف العصابات المتزايد في الدولة الكاريبية قد تصل في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع".

وأضاف روتو - في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /السبت/ في ختام زيارته إلى واشنطن - أن فريقا من كبار مسؤولي الشرطة الكينية يوجد بالفعل في هايتي حيث يلتقي أفراده بالقادة هناك ومسؤولي الشرطة المحلية قبيل وصول البعثة التي يبلغ قوامها ألف شرطي كيني لقيادة قوة أمنية متعددة الجنسيات للمساعدة في مكافحة عنف العصابات.

وأشار روتو إلى أنه تم استكمال نحو 70% من بناء القاعدة التي يعمل المسؤولون الأمريكيون على إنشائها في هايتي لاستضافة بعثة الشرطة الكينية.

وأكد الرئيس الكيني أنه تلقى تطمينات بأن المجلس الانتقالي في هايتي سيلتزم بالاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء السابق أرييل هنري بالترحيب بقوة الشرطة الكينية في البلاد بوصفها قوة حفظ سلام وليست قوة احتلال.

يذكر أن كينيا عرضت العام الماضي أن تقود قوة أمنية متعددة الجنسيات بدعم من الأمم المتحدة لاستعادة النظام في هايتي، إلا أن نشر قوات من الشرطة الكينية في هايتي يواجه تحديات قانونية في الداخل حيث يسعى سياسيون معارضون لمنع هذه الخطوة.

وكان رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري أعلن في أبريل الماضي استقالته وتسليم السلطة لمجلس انتقالي وذلك بعد شهور من سيطرة العصابات الإجرامية على البلاد فيما أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن عنف العصابات في هايتي أدى إلى مقتل أكثر من 1500 شخص هذا العام.

