تعليم الشرقية يحصد المركز الثاني علي مستوي الوطن العربي في مسابقة تحدي القراءة

هنأ المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، الطالب عبدالله عمار محمد السيد من أصحاب ذوي الهمم لحصوله علي المركز الثاني علي مستوي الوطن العربي في مسابقة تحدي القراءة العربي للدورة السابعة الذي تنظمه مؤسسة مبادرات " محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ".

ووجه "الرشيدي" الشكر والتقدير للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتشجيعه ودعمه لتنمية مهارات الطلاب لبناء شخصية متكاملة من خلال دعمه الدائم للأنشطة الطلابية ورعاية الطلاب الموهوبين في كافة الانشطة الثقافية والفنية والرياضية.

كما وجه الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم على هذه المبادرات القيمة والتى تدعم الثقافة والقيم الحقيقية في المجتمع، وللقائمين على المسابقة ودعاء ذكريا لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وطارق عبد اللطيف موجه عام المكتبات بالشرقية ولاخصائي المكتبات بالشرقية لجهودهم المتميزة في رعاية الطلاب الموهوبين والمتميزين في الانشطة الثقافية.

وأشار وكيل أول الوزارة إلى أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص على الاهتمام بأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، باعتبارهم ركن هام وأصيل من المجتمع، وهم قادرين على العطاء في كافة المجالات الرياضية والفنية.

جدير بالذكر أن تحدي القراءة "العربي" تنظمه مؤسسة مبادرات" محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ويشهد سنويًا مراحل تصفية عدة لاختيار أبطال "تحدي القراءة العربي" ممن نجحوا في قراءة وتلخيص محتوى 50 كتابًا، واستيعاب أبرز المعلومات الواردة فيها.