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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الصحة: وصول أول مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة لعلاجهم بمصر

جانب من استقبال الحالات
جانب من استقبال الحالات
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 أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك من خلال معبر رفح، في ضوء تنفيذ  تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم  الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيص دقيق، وتحويل 16 مصاب  منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11مصاب  لمستشفى العريش العام، و 5 مصابين لمستشفى بئر العبد.

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه جار تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة و تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر او داخل المستشفيات، كما قام أطباء  الحجر الصحي بمعبر رفح  بتوقيع الكشف الطبي على ١١٧ من رعايا الدول الاجنبية منهم ٣٥ طفل تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب.

وأكد عبدالغفار استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم افضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم  مشيرا لمتابعة وزير الصحة والسكان المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة وتوافر الطواقم الطبية المدربة بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

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استمرار العمل الأشقاء الفلسطينيين أعلنت وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسي الطواقم الطبية توقيع الكشف الطبي مستشفى العريش العام مستشفى العريش