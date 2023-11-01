صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام بورنموث بكأس رابطة المحترفين

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب " فيتاليتي"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، الذى يحل ضيفًا على نظيره بورنموث، ضمن منافسات دور الـ 16 من عمر مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



ومن المتوقع أن يتواجد الثلاثي الهجومي محمد صلاح وديوجو جوتا وكودي جاكبو لقيادة هجوم "الريدز" ضد برونموث في لقاء يقام على ملعب "فيتاليتي".

وجاء التشكيل المتوقع لليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: كيفين أوران كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - لوكي تشامبرز.

خط الوسط: هارفي إليوت - إندو - كورتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - كودي جاكبو.